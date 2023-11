Spoon River Monumentale. La storia della città rivive nelle biografie dei defunti

Un’antologia di Spoon River forlivese, ma che unisce al romanticismo e a una certa dose di poesia anche dati tecnici, informazioni biografiche e cenni storici. È fresca di stampa la ‘Guida raccontata al cimitero monumentale di Forlì’, scritta dall’artista Alvaro Lucchi, un’opera composta da tre corposi volumi e una mappa a corredo: 815 pagine in totale per raccontare 205 monumenti funebri.

"Lucchi vi ha lavorato per circa vent’anni – sottolinea lo storico locale Gabriele Zelli che ha anche curato un saggio contenuto nell’opera –, senza trascurare nulla. Recentemente il nostro cimitero monumentale è stato riconosciuto dalla Regione come luogo di rilevanza storico-artistica e valore culturale, ed effettivamente è un luogo cruciale per la città, che ci aiuta a ripercorrere l’intera storia forlivese attraverso i suoi personaggi più celebri e meno celebri, ma anche gli artisti locali che hanno realizzato le sculture e le vicende alterne delle famiglie locali". Le pagine dell’opera, corredate da fotografia, ripercorrono le tracce di personaggi come Marco Palmezzano, Piero Maroncelli, Aurelio Saffi, Antonio Fratti, Achille Cantoni, Alessandro Fortis, Carlo Brighi (Zaclèn), Fulcieri Paulucci de Calboli, Luigi Ridolfi, Angelo Masini, Giuseppe Martuzzi, Giuseppe Verzocchi, Icilio Missiroli, Roberto Ruffilli, Franco Agosto, Diego Fabbri, Aldo Zambelli, Maceo Casadei e altri ancora.

Ma Lucchi ha anche raccolto informazioni sugli scultori, gli architetti, gli scalpellini, gli autori delle statue (alcune anche di grande pregio) che hanno abbellito le tombe e le edicole funerarie.

La guida sviluppa tutto questo, camminando sulle orme della storia della città, ricordando pittori, scultori, architetti, industriali, benefattori, musicisti, eroi, uomini di cultura che hanno dato lustro a Forlì. "Il mio interesse per il cimitero monumentale – racconta Lucchi – è nato a partire dallo studio delle opere scultoree degli allievi di Canova, ma ben presto mi sono fatto trascinare anche dalle epigrafi e dalle foto, vedendo che da ogni sepoltura trapelava non solo la storia della città, ma anche la sua umanità. Leggendole attraversiamo tutte le epoche: la carboneria, la Grande Guerra, la Resistenza, il periodo delle Brigate Rosse… Ho cercato di cogliere tutti questi aspetti trattando i grandi protagonisti del passato accando a quelli più modesti: racconto di Aurelio Saffi, ma anche della domestica della famiglia Bufalini, di Roberto Ruffilli, ma anche di un taglialegna ormai dimenticato, analizzando anche il diverso modo di vivere il lutto tramite l’osservazione degli stili architettonici e artistici". La guida verrà presentata alla città sabato 9 dicembre, alle 16, nella sala ex Cinema Mazzini, corso della Repubblica 88, nel corso di un incontro organizzato dal centro di cultura romagnola ‘E’ Racoz’, alla presenza dell’autore e di Gabriele Zelli. Per l’occasione l’opera sarà posta in vendita al prezzo scontato di 100 euro anziché 130 euro (per informazioni e prenotazioni telefonare a Alvaro Lucchi: 3473806288; oppure inviare una mail a: alvaro.lucchi36@gmail.com).

Sofia Nardi