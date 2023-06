Sport: benessere ma anche un volano per l’economia del territorio

"La bicicletta è un mezzo antico, ma moderno allo stesso tempo; rappresenta il passato e il futuro delle nostre comunità: trovo giusta la decisione di inaugurare questo parco in occasione della ‘Giornata mondiale della bicicletta’. Ci ricorda quanto sia importante che le due ruote e, più in generale, lo sport facciano parte delle nostre vite. Soprattutto in una terra di campioni come la Romagna". A margine del taglio del nastro, il sindaco Zattini si è soffermato sul ruolo cruciale che lo sport può giocare nella ripartenza: "Venerdì sera c’erano più di 4mila spettatori alle semifinali di playoff del basket – ha detto – è stato il nostro primo grande evento dopo la tragedia dell’alluvione. È bello che la comunità riparta dallo sport". Le autorità presenti ieri pomeriggio, dall’assessore al turismo Corsini al presidente di Sport e salute, Vito Cozzoli, hanno messo in evidenza come lo sport sia un volano decisivo per l’economia, sia in termini di presenze turistiche che di opportunità lavorative. A confermarlo, l’esperienza della stessa Brn, che ha raggiunto la soglia dei 100 dipendenti grazie alle 30 assunzioni generate dall’apertura del Bike village. Fra gli altri interventi, anche quello del paesaggista Domenico Dipinto, dello studio associato forlivese Dipinto-Succi: è stato lui a progettare il parco, con i suoi oltre 50mila metri quadri di verde. "È stato un grande lavoro di rigenerazione urbana, senza precedenti in Italia – ha dichiarato –. Abbiamo riconsegnato alla comunità un’area degradata, in cui celebrare la sostenibilità, il benessere e il contatto con la natura". Delle 100 aziende locali coinvolte nei lavori, alcune – tra queste, la forlivese Kronos, con sede in via Balzella – sono state danneggiate dall’alluvione. Al centro della ‘piazza del ciclista’, cuore pulsante del villaggio, una statua e una targa ricordano Natalino e Giuseppina Bernardi, genitori di Marco e Gianluca, cui il parco è dedicato.