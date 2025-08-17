Sport, corsa contro il tempo. Calcio e basket, cantieri sprint: "Il Morgagni sarà più sicuro"

Lo stadio ‘Morgagni’ e il Palafiera sono gli impianti sportivi più importanti della città e il Comune di Forlì, proprietario di entrambe le strutture, sta affrontando una corsa contro il tempo per consegnarli per il debutto casalingo delle squadre di calcio e basket, rispettivamente lunedì 1° e domenica 28 settembre. Due giorni fa il sindaco Gian Luca Zattini, intervistato dal Carlino ha espresso ottimismo per lo stadio, sottolineando come "i lavori vanno avanti e siamo nella tempistica ideale". Mercoledì 27 agosto ci sarà una verifica sullo stato di avanzamento delle opere da parte di un’apposita commissione e "dobbiamo evitare che lo stop sia legato alla burocrazia".

In palio, per i tifosi e la società di calcio, c’è la possibilità di giocare in casa il debutto in serie C, tra due settimane, proprio con un derby che si preannuncia caldo: Forlì-Ravenna. A marzo su una partita da tutto esaurito con circa mille giallorossi. Se il cantiere non fosse finito, il Forlì sarebbe costretto a emigrare allo stadio di Caldiero in provincia di Verona, già opzionato (negative le risposte di tutti gli impianti più vicini, per motivi strutturali o di sicurezza) ma distante ben 200 chilometri. I lavori di adeguamento e ristrutturazione allo stadio sono partiti a luglio, con un investimento di oltre 600mila euro: si interviene principalmente la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’estetica dell’impianto.

"Gli operai sono impegnati a partire dalle 5.30 del mattino – rimarca l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi – e stanno posizionando i circa 1900 seggiolini bianchi della gradinata. Inoltre avremo delle telecamere nuove per la sicurezza che seguiranno il percorso dei tifosi verso lo stadio anche nella normale viabilità urbana". A buon punto è il parcheggio di via Campo di Marte per gli appassionati ospiti, a loro dedicato solo in occasione delle partite. Il sindaco Zattini ha detto che, se dovesse essere necessario rafforzare la sicurezza, il Comune è pronto a far sostare i tifosi ospiti in periferia, per accompagnarli poi in viale Roma con un servizio di bus navetta (il Ravenna non sarà l’unica rivale capace di mobilitare molti tifosi, nel campionato che sta per iniziare).

Proseguono a pieno ritmo anche i lavori dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di nuovi fari e ledwall (più un gruppo elettrogeno): i fari attuali che verranno riutilizzati in altri impianti sportivi cittadini. Verranno collocate anche nuove recinzioni, una rete anti-lancio di oggetti (3 metri più alta di quella attuale), due tornelli e un sistema di videosorveglianza potenziato. "Devo fare i complimenti – sottolinea Bravi – all’azienda appaltatrice e ai tecnici comunali per la velocità e l’efficienza". Dopo Natale, poi, i lavori riprenderanno per un’ulteriore potenziamento dell’illuminazione e nuovi tornelli: il Forlì Calcio debutterà in deroga.

Le aziende incaricate e i tecnici comunali sono impegnati anche al Palafiera: l’obiettivo in questo caso è ospitare Ruvo di Puglia domenica 28 settembre. L’alternativa? Un rinvio. "Stiamo lavorando all’impianto di illuminazione – riprende l’assessore –: sarà completamente nuovo e permetterà, fra l’altro, giochi di luce pre e post partita e durante l’intervallo". L’investimento complessivo per il restyling della struttura di via Punta di Ferro, inaugurata 38 anni fa, è di 2,3 milioni di euro, di cui 1,4 coperto con i fondi Pnrr. "Inoltre abbiamo installato il nuovo impianto di riscaldamento e rinforzato il soffitto: questo permetterà di sopportare pesi maggiori come, per esempio, è successo per lo spettacolo del ‘Cirque du Soleil’, dunque nell’utilizzo come ’teatro’, su cui l’Amministrazione sta puntando molto. In più abbiamo portato a termine le opere di tinteggiatura e la nuova recinzione esterna sul lato del Puntadiferro". Anche l’impianto audio sarà "importante".

La data pattuita per la consegna dei lavori è quella del 1° ottobre, dunque oltre la prima giornata casalinga, ma "stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti qualche giorno prima, anche se al momento non c’è certezza in merito. Il nuovo Palafiera sarà comunque un fiore all’occhiello per la città e diventerà un centro di aggregazione sia per le manifestazioni sportive, basket in primis, che per gli spettacoli e concerti".