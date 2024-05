Sport e natura: Foreste casentinesi, ecco il Triathlon

Gli eventi sportivi saranno protagonisti nei fine settimana di maggio a Ridracoli. Si parte domani con il ‘Triathlon delle Foreste casentinesi’, tre escursioni in una (trekking, e-bike- canoa) in partenza alle 9. Costo 55 euro. Invece sabato 18 alle 14,30 visita guidata ai cunicoli della diga (12 euro), mentre domenica 19 Bidentexpress, alle 10, escursione in e-bike in un tour tra sterrato e asfalto tra il Bidente di Ridracoli e delle Celle (50 euro). Sempre il 19 alle 9,30 Ascolta la foresta – Forest Bathing (15 euro). Infine domenica 26 alle 10 canoa trekking per tutti alla scoperta del Parco nazionale (30 euro) e, sempre alle 10, tour guidato in e-bike ‘Anello di Ridracoli’ (50 euro). Info e prenotazioni: 0543.917912.

o.b.