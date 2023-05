Sport ed escursioni al ‘Non solo football Camp’

Ci sono le attività sportive alla base della proposta di ‘Non solo football Camp 2023’, il centro estivo proposto dal Village Sporting Club e dal Forlì Calcio in collaborazione con la società cooperativa di comunità Rigenera, Coop di Comunità San Zeno, Asd Santa Sofia, Outdoor Romagna, Ebike Experience Romagna, Utr Asd; il tutto per far trascorrere a bambini e ragazzi una vacanza nella natura all’insegna del calcio e di tante altre attività sportive nel periodo estivo dal 26 giugno al 14 luglio a Santa Sofia, dal lunedì al venerdì; l’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 17 anni.

"Il Camp assicura allenamenti ed attività ad alta intensità – precisa uno degli organizzatori, Enrico Peperoni –, gestiti da tecnici altamente qualificati, alternati ad escursioni guidate sul territorio in ebike, trek e canoa oltre a indimenticabili momenti di svago nei luoghi più suggestivi dell’Appennino forlivese. Impianti sportivi all’avanguardia, sentieri di montagna, il fiume Bidente, la diga di Ridracoli, l’area archeologica di Mevaniola e così via sono il palcoscenico ideale per un Camp innovativo, emozionale e multi esperienziale. Le collaborazioni garantiscono inoltre la fruibilità di attrezzature innovative, la presenza di personale specializzato e l’accessibilità a luoghi assolutamente da scoprire".

I giovani partecipanti saranno ospiti della struttura ricettiva ‘Antica Filanda’. Possibile usufruire anche della formula day Camp, che non include il pernottamento. Arrivo al mattino, presso la struttura ricettiva, alle ore 9 e termine attività, presso la struttura sportiva, alle ore 18. La formula con pensione completa (oltre a assicurazione, kit materiali, lavanderia e altro) ha un costo di 440 euro, quella senza pernottamento di 300. Per informazioni e iscrizioni: 335.6298376 o 339.3280094.

Oscar Bandini