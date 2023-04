Sport, natura e arte: tante iniziative nel Parco

Nuovi servizi turistici attendono gli ospiti che raggiungono sempre più numerosi gli ambienti del Parco nazionale. Infatti da domenica 23 aprile, dalle 10,30 alle 12,30 ripartono a Ridracoli le escursioni in canoa sul lago accompagnati dagli istruttori di Outdoor Romagna Asd adatte a tutti, adulti e bambini, singoli e gruppi. Prima di iniziare l’avventura e di scendere in acqua la guida farà una breve introduzione per dare tutte le informazioni utili a vivere l’esperienza in sicurezza e tranquillità per vivere una esperienza indimenticabile perché unisce sport, divertimento e tanta natura a cospetto della riserva naturale integrale di Sasso Fratino patrimonio Unesco. I biglietti si possono già acquistare on line https:bit.ly3MbMt7n (ingresso + canoa 18 euro) con diritto di precedenza sul bus navetta, nel periodo in cui è in funzione, senza dover passare dalla biglietteria. Questo biglietto include anche l’ingresso a Idro. Sono consigliati: un cambio completo di indumenti; sandaliscarpette bagnabili (no infradito, per motivi di sicurezza); asciugamano e acqua Info: 0543.917912 – 370.1353269.

Invece martedì 25 aprile riapre il Giardino Botanico di Valbonella con un ricco calendario di eventi e iniziative. "L’area a pochi chilometri da Corniolo, nei suoi circa due ettari di estensione, ospita interessanti ricostruzioni dei principali ambienti vegetali dell’Appennino romagnolo – precisano i gestori di Atlantide – con una ricca collezione di specie (circa 300), spesso rare e incluse nella flora regionale protetta. Da maggio partiranno due concorsi per raccontare e mettere in luce le bellezze del giardino attraverso tecniche diverse. Dal 1°maggio al 27 agosto il Giardino Botanico di Valbonella promuove un contest fotografico che sarà un ottimo pretesto per creare una raccolta di foto che mostri il Giardino attraverso gli occhi (e gli obiettivi) di chi lo ha visitato almeno una volta.

Dal 7 maggio e per sei giornate a seguire troveremo il laboratorio di pittura e disegno en plein air alla sua terza edizione. Luglio sarà il mese dedicato alle collaborazioni. Domenica 16 luglio un’erborista illustrerà le zone del Giardino dove regnano le erbe officinali e medicamentose ed esporrà le proprietà terapeutiche di queste erbe che vengono utilizzate da secoli in medicina. Domenica 23 luglio sarà una giornata dedicata alle api con assaggi di mieli in compagnia di alcuni apicoltori del territorio e stand informativo sul progetto legato alla direttiva impollinatori con l’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli. Mentre domenica 30 tante curiosità sulle piante carnivore. Info: 0543.917912.

Oscar Bandini