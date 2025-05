Sport, natura e solidarietà. Camminare lungo il Ronco contro la violenza di genere

Una domenica di sport, natura e solidarietà. Per il nono anno consecutivo, Forlì si prepara ad accogliere il ‘Green City Trail in Pink’, l’ormai tradizionale corsa e camminata non competitiva che unisce movimento all’aria aperta, rispetto per l’ambiente e partecipazione collettiva.

L’appuntamento è fissato per domani con partenza dal parcheggio che costeggia il parco del Roncolido, nella zona antistante i campi da calcio, che nonostante i lavori di riqualificazione resta il punto di riferimento della manifestazione. L’edizione 2025 vede Forlì Trail, organizzatore dell’evento, affiancato da due realtà associative locali: ‘Ti racconto un segreto’, nonprofit avviata a febbraio scorso che sostiene le donne vittime di violenza, e ‘La magica tribù’, gruppo attivo nella promozione dello sport.

"Camminare è la celebrazione della resilienza, della speranza. Ogni chilometro conquistato è un messaggio forte, potente: il passato non definisce chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di andare avanti", dichiara Elisa Valentini, presidente di ‘Ti racconto un segreto’.

La manifestazione quest’anno assume un significato ancora più profondo: parte del ricavato verrà devoluto al Centro Donna del Comune di Forlì, struttura che da anni opera sul territorio per supportare le donne che hanno subìto abusi, promuovere percorsi di prevenzione e offrire strumenti formativi contro ogni forma di violenza. Una giornata pensata per le famiglie, per chi ama lo sport in compagnia e per chi desidera godersi il verde cittadino, ma soprattutto per uno scopo solidale.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì ed è sostenuta dal Comitato Uisp provinciale, di cui Forlì Trail fa parte. Domani l’apertura degli stand e della segreteria è in programma alle 8. La partenza della corsa-camminata è fissata per le 9.30. Sono previsti due percorsi adatti a tutti, rispettivamente di 6 e 12 chilometri, che si snodano lungo il fiume Ronco e ripercorrono in parte l’antica via Romea Germanica.

Durante il tragitto saranno presenti due punti ristoro gratuiti, mentre nell’area di arrivo e partenza il gruppo scout Forlì 10 sarà presente con un gazebo gastronomico per accogliere e rifocillare i partecipanti. Per chi si è già iscritto, è possibile ritirare la maglietta ufficiale della manifestazione, questo pomeriggio dalle 15 alle 18, presso la sede di Forlì Trail, in via Noferini 2, all’interno della palestra Viroli.

