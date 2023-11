Sport per le scuole, buona la prima: coinvolti 260 studenti

Si sta concludendo a Civitella la prima edizione edizione del progetto ‘Sport Siamo Noi Plus’ promosso dall’Aics nazionale con il finanziamento di Sport e Salute SpA, Dipartimento dello Sport e il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, rivolto a bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie (con particolare riferimento alle donne) per avviarli alla pratica sportiva, rafforzando la coesione sociale dei Comuni coinvolti e in questo caso di Civitella e Galeata che hanno patrocinato l’iniziativa insieme all’Istituto Comprensivo, ha visto la partecipazione di 260 studenti della primaria e della secondaria di primo grado. "Gli obiettivi del progetto, che ha riscosso un grande partecipazione – precisano l’assessore allo sport di Civitella Francesco Samorani e la presidente dell’Aics di Forlì – Cesena Catia Gambadori – sono stati quelli di avviare alla pratica sportiva bambini e ragazzi, e le loro famiglie con particolare attenzione a chi vive nel disagio socio-economico e ai componenti femminili. Inoltre diffondere lo sport come leva di coesione sociale e rafforzare la rete territoriale dei Comuni aderenti al progetto". Tra i corsi promossi ci son quelli di Mamanet (un misto di pallavolo e palla rilanciata) per mamme e donne over 30, ginnastica posturale, pallavolo, tennis per ragazzi, calcio e basket. "Visto il successo – concludono l’assessore Samorani e la presidente Aics Gambadori – confidiamo che la collaborazione tra Aics, Sport e Salute, Comune e Istituto Comprensivo possa continuare con una nuova edizione. Ringraziamo Veronica Avvantaggiato coordinatrice del progetto nazionale, Luciano Silvestri presidente società sportiva e Fleana Campitelli vicaria del Comprensivo".

