Sport, salute e solidarietà: "Respirare è una sfida quotidiana. Così sosteniamo la ricerca"

Forlì per un intero weekend si trasformerà nella capitale del respiro. Venerdì 12 e sabato 13 torna in piazza Saffi ‘Sharing Breath’, giunto alla sua 7ª edizione e promosso dall’Associazione Morgagni Malattie Polmonari. Due giornate dense di appuntamenti che uniscono ricerca scientifica, sport, inclusione e solidarietà. A sostenere fin dall’inizio la manifestazione è l’assessora ai Grandi eventi Andrea Cintorino: "Dal 2019 l’iniziativa ha avuto una crescita importante e lo si percepisce dai tanti sponsor che la supportano, a cui si è aggiunto anche il patrocinio del Ministero per la disabilità, un valore aggiunto".

L’ideatore del progetto è il professor Venerino Poletti, direttore di Pneumologia al Morgagni-Pierantoni: "Sharing Breath è reso possibile grazie all’impegno costante di chi fa volontariato e tiene accesa l’attenzione sui problemi respiratori. Venerdì 12 alle ore 9, presso la Fondazione Cassa dei Risparmi, si terrà il convegno scientifico ‘Giornata del respiro – Ricerca, trapianto e prevenzione’, un appuntamento di alto livello che sarà trasmesso anche in streaming". Sempre venerdì, alle 19.30, all’ex chiesa di San Giacomo torna la Cena del Respiro, organizzata in collaborazione con lo Ial e l’Istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli. La serata, da sempre sold out, raccoglierà fondi a sostegno del Centro Fibrosi Cistica dell’ospedale Bufalini di Cesena e del reparto di Pneumologia di Forlì (prenotazioni entro oggi: tel. 393.6405340 – 328. 1884440).

"Per chi convive con la fibrosi cistica – sottolinea Antonio Guarini, presidente nazionale dell’associazione – respirare non è mai un gesto scontato, ma una sfida quotidiana. ‘Sharing Breath’ è un’occasione preziosa per sensibilizzare, promuovere la ricerca e rafforzare quella rete di solidarietà che è indispensabile per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie".

Il programma prosegue sabato 13. Si parte alle 8 dal bagno Fantini con la tradizionale ‘Pedalata del respiro’, che arriverà in città incontrando lungo il percorso i ciclisti forlivesi. Alle 9, nel salone del Consiglio comunale, spazio alla ‘Giornata dello sport equo, inclusivo e d’integrazione’ coordinata da Milva Rossi, vicepresidente del Coni regionale. Dalle 9.30 piazza Saffi si animerà con tornei ed esibizioni di basket, arrampicata, hockey e molte altre discipline. Tra le attività più particolari, il calcio balilla umano e il simulatore di Formula Uno. Per tutta la giornata sarà possibile effettuare spirometrie e altri test gratuiti. Alle 15, dal parco di via Dragoni, prenderà il via una spettacolare discesa in pattini fino al centro città. "Siamo contenti che Forlì sia la capitale del respiro – commenta il sindaco Gian Luca Zattini – e una città che guarda ai bisogni delle persone. Vogliamo continuare a sostenere questa iniziativa perché onora la città". Tutti gli eventi sono gratuiti. Info su www.capitaledelrespiro.it

Valentina Paiano