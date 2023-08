"Sportello sociale per i cittadini"

"Continuo a rammentare alla popolazione colpita dall’alluvione che è possibile rivolgersi per ogni necessità anche abitativa allo sportello sociale, in via Cobelli

n. 31". Lo ricorda Barbara Rossi, assessora al welfare, che aggiunge: "Fin dalle prime ore dell’emergenza i servizi di welfare del Comune di Forlì hanno dedicato il massimo impegno per garantire sostegno e prossimità a tutte le persone che sono state coinvolte nell’emergenza. Impegno seguito da tanta concretezza e aiuto costante. Sottolineo inoltre che i servizi sono sempre a disposizione anche delle persone che si sono organizzate in modo autonomo o in sistemazioni provvisorie. Per attivare l’intervento è necessario che le persone interessate si rivolgano allo sportello".

Lo sportello sociale è attivo nelle seguenti giornate e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18; il numero di telefono è 0543.712888.