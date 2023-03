Sportello unico Asp San Vincenzo: ecco sedi e orari

Nuovi orari e servizi dal 6 marzo per lo Sportello Unico dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli, il punto informativo e di orientamento relativo a risorse e opportunità (immigrazione, sociale, scolastico, educativo e tempo libero) che il territorio rivolge ai residenti dei Comuni di Civitella, Galeata, Premilcuore e Santa Sofia. In ogni comune c’è una sede attiva e il servizio è gratuito. Civitella: municipio in viale Roma 19; orario: martedì 9-11,30 e 15-17, giovedì 9-11.

Galeata: via Castellucci 1; lunedì 9,30-12,30 e mercoledì 10-14,30 (0543. 974530). Premilcuore: piazza dei Caduti 14; venerdì 9,30-12,30 (0543. 956945). Santa Sofia: piazza Matteotti 1 con ingresso Parco della Resistenza; martedì 9-14 e giovedì 9-12 e 14-16,30 (0543.974535).

Gli operatori consigliano di prendere appuntamento soprattutto per le pratiche più complicate.