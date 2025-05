Sporticata: iscrizioni aperte per la ‘gironzolata’ di domenica

Questa domenica la Pro loco di Portico, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto, ha organizzato la seconda edizione della ’Sporticata’, una "gironzolata sociale’ attorno al paese di Dante e Beatrice", che apre il programma delle manifestazioni estive del 2025. Il ritrovo è alle 9.30 presso i giardini pubblici e la partenza alle 10. Il primo percorso non competitivo ma per allenati è di 8,6 km con dislivello di 494 metri, mentre il secondo non competitivo per principianti è di circa 5,8 km. Dato che sono già diverse le adesioni, per motivi organizzativi la Pro loco chiede l’iscrizione anticipata (negozio Cambia look 351.7204123), ma ci si può iscrivere anche alla partenza.

Perché passeggiata sociale? Risponde la presidente della Pro loco, Lucia Santandrea: "Prima di tutto perché sarà un momento d’incontro, poi perché la quota d’iscrizione comprenderà anche un gadget ed il pranzo in compagnia, ad un prezzo sociale, grazie alla generosità degli esercenti del territorio, che ringraziamo, e della nostra associazione di volontariato. Infatti, la Sporticata è una passeggiata all’insegna dello sport, dello star bene insieme, della scoperta del nostri territori e della convivialità". L’iscrizione di 15 euro è comprensiva di tessera Pro loco, assicurazione, gadget (fino a 200 iscritti) e pranzo. Per gli iscritti alla Pro loco 5 euro, mentre per i bambini fino alla quinta classe della scuola primaria è gratis. Nel pomeriggio si può visitare il paese medievale con le sue bellezze, fra cui il ponte della Maestà a schiena d’asino, i borghi medievali e la parte alta, il corso intermedio con la chiesa della Madonna del Sangue (al cui interno ci sono varie opere d’arte) e la parte alta con la pieve e la Torre Portinari. Quinto Cappelli