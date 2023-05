Sportilia al fischio d’inizio: ecco data e conduttori

L’edizione numero 25 del Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ si svolgerà nel centro storico di Santa Sofia martedì 11 luglio. "E’ una grande soddisfazione per l’organizzazione – commenta il patron indiscusso del premio Franco Aleotti – aver raggiunto il traguardo delle nozze d’argento per un evento che da sempre porta a Santa Sofia campioni dello sport, del giornalismo, della cultura e delle professioni di livello nazionale e internazionale. Il nostro albo d’oro è molto lungo e prestigioso e, quando siamo partiti io e l’amico Quinto Vecchioni, purtroppo scomparso, non potevamo immaginarci di durare così a lungo. E’ stata vincente l’idea di premiare e valorizzare gli arbitri in ritiro a Sportilia (l’Accademia dello Sport di Spinello), e attorno a loro costruire poi i memorial che hanno ampliati il parterre della manifestazione".

Un successo meritato, frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale, dei patrocini del Coni, dell’Associazione italiana arbitri, dell’Istituto del credito sportivo e del sostegno della Regione Emilia Romagna, del Parco nazionale, di Romagna Acque, della Provincia di Forlì – Cesena, di aziende ed istituti di credito. Al resto ci hanno sempre pensato la perfetta organizzazione, l’ospitalità e la bellezza del paese che si affaccia sul Bidente. Meriti che vanno attribuiti però ad un conduttore di vaglia come il forlivese Marino Bartoletti, giornalista, conduttore e autore televisivo (Domenica sportiva, Quelli che il calcio, Il Processo del Lunedì, Vip Parade, Radio24) oltre che scrittore (La cena degli dei) e grande esperto di sport (Giro d’Italia. Formula uno e motociclismo) e di musica. Accanto a lui la parmense Monica Bertini giornalista sportiva Mediaset, presentatrice di Pressing dopo essersi fatta le ossa a Sportitalia, Sky Sport e molto seguita sui social, dove conta oltre 400 mila follower. "Una coppia molto professionale – conclude Aleotti – in grado di rendere gradevole la serata dedicata ai 25 anni del Premio. Per scaramanzia non annuncio chi salirà sul palco, ma vi assicuro che ci saranno oltre ai 5 arbitri premiati personaggi di altissimo livello e molto conosciuti".

Oscar Bandini