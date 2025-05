Sposi, Castello del Capitano nella top ten

Prestigioso riconoscimento per il Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. Il maniero rinascimentale che sovrasta la Porta Fiorentina è stato inserito dal portale inglese rockmywedding.com tra le 10 migliori location italiane dove celebrare un matrimonio nel 2025, addirittura al primo posto nella graduatoria dei castelli. Un premio che va a rimpinguare un palmares già ricco di trofei (tra gli altri il wedding award di matrimonio.com e quelli assegnati da AreaEvents e wedInspire).

Un tributo che eleva la location fiabesca di via Cavallotti a cornice ideale per celebrare e rendere indimenticabile il giorno più bello, quello più atteso da ogni coppia. Il castello unisce infatti il fascino di una residenza storica, abbracciata da un meraviglioso parco, alla suggestione della terrazza panoramica, a una disco tra le antiche mura per lanciarsi in balli sfrenati fino a notte fonda, alle meravigliose suite, ideali per la notte dell’attesa e quella post cerimonia. Ma anche per gli invitati. "Siamo davvero felici – spiegano Cesare Filippo Ricci, proprietario del castello assieme alla mamma Anna Pasquale, e Michelle Bassetti, responsabile del ‘wedding’ –. Promuoviamo il castello sui vari portali dedicati ai matrimoni anche all’estero, in particolare negli Usa e nel Regno Unito. La designazione deriva da un meccanismo che incrocia le peculiarità del castello, le recensioni della clientela, la qualità degli eventi organizzati". Per capire le motivazioni all’origine del trionfo è sufficiente accarezzare con gli occhi il maniero perdendo lo sguardo nell’immenso parco. "È curato ogni dettaglio in maniera meticolosa – aggiungono Cesare e Michelle –. Il nostro obiettivo è soddisfare ogni richiesta degli sposi, proponendo soluzioni in linea con le loro esigenze e personalità".

Capacità ben rimarcate da rockmywedding.com: "Se il giorno dei vostri sogni include un’ambientazione da fiaba con un tocco di grandiosità rinascimentale, il Castello soddisfa ogni aspettativa". Grandi elogi anche per il servizio, "curato da Michelle in maniera impeccabile e, soprattutto ‘tailor made’, cucito addosso agli ospiti", rimarca Cesare. Nel 2021 il Castello del Capitano delle Artiglierie fu al centro di una puntata di ‘4 matrimoni’, format di Sky che mette in gara 4 spose che, invitata l’una al matrimonio delle altre, sono chiamate a dare un voto ad abito, banchetto, location ed evento scelti dalle tre rivali. Voti a cui si aggiungono quelli di Costantino della Gherardesca, conduttore dello spettacolo ed esperto di bon ton del wedding. "Fu Sky a contattarci, offrendo l’opportunità di ospitare un episodio della trasmissione. Proponemmo di partecipare a Gloria Bellini e Michael Bandini, che accettarono di buon grado. Vincemmo la puntata".

Il maniero ospita una ventina di matrimoni ogni anno, a cui si aggiungono cerimonie, meeting aziendali e congressi. Messo in bacheca l’importante riconoscimento, non c’è tempo per festeggiare. Il 1° giugno avrà luogo l’anteprima di Splendido, fortunato evento quindicinale che anima i mercoledì d’estate nella cittadella. E ancora una volta, c’è da scommetterci, nessuno rimarrà deluso.

Francesca Miccoli