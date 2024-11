‘Spot’ di Zattini per Pompignoli: "Un errore subito rimosso". Lega e Pd: "Grave scorrettezza"

Lega e Partito Democratico si trovano d’accordo nel definire grave quanto accaduto lo scorso 17 novembre, quando, a urne aperte, sui profili social del sindaco Gian Luca Zattini, è apparsa un’immagine che invitava a votare per Fratelli d’Italia e, in particolare, per il candidato consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli.

Il caso è stato sollevato nei giorni scorsi da parte del consigliere della Lega ed ex vicesindaco, Daniele Mezzacapo, e ieri è arrivata in consiglio comunale con due question time, uno a firma Pd in cui si chiedono chiarimento, e l’altro proposto dallo stesso Mezzacapo, che chiedeva quali fossero i provvedimenti presi nei confronti di Beatrice Lamio, portavoce e responsabile della comunicazione del sindaco e, nello specifico, del profilo Facebook. "È evidente il rapporto familiare che c’è tra i diretti interessati di questa storia", ha detto Mezzacapo riferendosi al fatto che Beatrice Lamio e l’ex leghista Massimiliano Pompignoli sono una coppia.

La risposta è arrivata per voce del vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, che ha letto una nota nella quale si sottolinea come la ‘storia’ (una delle funzionalità con cui sui social network si condividono video o, in questo caso, immagini) sia stata condivisa "per errore" e sia rimasta on line "solo 5 o 10 minuti". Ha poi aggiunto che la "portavoce del sindaco si è aggiunta ogni responsabilità". Rivelando che Beatrice Lamio ha rimesso il proprio incarico, ma il sindaco ha "ritenuto di respingerne le dimissioni".

Alessandro Gasperini, capogruppo dem (foto in alto a destra), ha evidenziato come fossero confermati quindi "tre elementi gravi. L’uso di un dispositivo personale e non di proprietà del Comune per gestire i profili social del sindaco. Inoltre che la dipendente in questione lavori anche per la campagna elettorale di un candidato, rendendo quanto meno non trasparente la situazione. Il terzo riguarda il codice di comportamento dei dipendenti comunali che prevede che questi non possano esprimere considerazioni politiche".

Mezzacapo (in alto a sinistra) ha confessato il proprio "stupore" per essere "d’accordo con il capogruppo del Pd", per poi proseguire con un affondo nei confronti dell’amministrazione che "con la bella storiella delle dimissioni presentate e poi respinte, se ne lava le mani, come sempre ha fatto, e non prende posizione. Questa è una grave scorrettezza. Penso che l’altissima visibilità del profilo social del sindaco, sia stata utilizzata apposta in maniera scorretta per dare visibilità a un candidato". È l’ennesima situazione di aperta conflittualità tra la Lega, in particolare l’ex vicesindaco, e la maggioranza. Nessuno ha accusato direttamente il sindaco, che non gestisce in prima persona il profilo: nel mirino tuttavia c’è una sua stretta e fidata collaboratrice.

Sia Gasperini sia Mezzacapo hanno rimarcato come Zattini, presente a inizio seduta, non fosse poi presente al momento di rispondere al question time.