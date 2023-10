Spot sui primi 1000 giorni. Tutto ciò che c’è da sapere quando si diventa genitori

Dalla pancia della mamma fino ai tre anni di vita: sono in tutto mille giorni, fondamentali per la crescita del bambino; per questo il Comune di Forlì e l’Ausl Romagna hanno creato sei video informativi sui servizi e le opportunità presenti sul territorio per le donne in gravidanza e i bambini nella fascia d’età 0-3 anni. "Da tempo – spiega Nadia Bertozzi del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – lavoriamo sul percorso nascita, che è diventato il nostro fiore all’occhiello, perché sappiamo che investire tempo e risorse sui primi mille giorni del bambino darà a lungo termine i suoi frutti in termini di salute e benessere".

I brevi spot, di circa tre minuti l’uno, sono rivolti alle donne in gravidanza e ai neogenitori con l’obiettivo di dare indicazioni anche sui sani stili di vita: "I video sono stati fatti con un linguaggio semplice, alla portata di tutti cercando di veicolare informazioni utili su attività fisica, alcol, fumo e alimentazione; in questi anni c’è stato un cambio di paradigma nella presa in carico: i valori della prevenzione al servizio del benessere di tutta la famiglia". Gli spot incentivano le diverse professionalità e la fiducia verso i servizi pubblici, utilizzando un linguaggio destinato alla popolazione giovane che utilizza come mezzo di informazione più frequente la rete e i canali social.

"Molti studi scientifici – spiega Francesco Sintoni, direttore del distretto socio-sanitario – hanno evidenziato che le diseguaglianze di accesso alle cure derivano spesso da fattori sociali, con questa programmazione sinergica tra servizi cerchiamo di prevenirle o almeno ridurre le conseguenze che rischiano di colpire le nuove generazioni". Le ‘video pillole’ verranno promosse attraverso i siti e i monitor presenti nelle sale d’attesa del Comune, dell’azienda sanitaria e della Regione

"Quando si diventa genitori – sottolinea Barbara Rossi, assessora alle Politiche per la Famiglia – si hanno tante paure e a volte ci si può sentire soli, l’integrazione dei servizi educativi con quelli socio-sanitari permette di lavorare all’unisono verso un obiettivo comune, cioè quello di dare supporto alle famiglie. I neogenitori possono trovare a Forlì luoghi in grado di ascoltarli e sostenerli fin dai primi giorni di vita del loro bambino. Strumenti come i video – conclude – permettono un accesso immediato alle informazioni attraverso un linguaggio dinamico e accattivante".

Valentina Paiano