Spot tv, masterclass per imparare a girarli

La masterclass per imparare a realizzare spot tv arriva a Forlì. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi vuole imparare un’arte interessante come quella delle pubblicità televisive, guidati da professionisti che hanno lavorato in ambito nazionale e internazionale. La masterclass si svolgerà sabato 21 ottobre, all’ExAtr in via Ugo Bassi 16, dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. Sarà tenuta da Lorenzo Bassano (regista di numerosi spot) e Davide Mastrangelo (regista di Amaro del Capo e Arancia Rosaria).

Lorenzo Bassano è di Cesena e ha lavorato come art director nelle più grandi agenzie pubblicitarie internazionali, passando periodi a Parigi e Boston e ideando campagne per clienti come Coca cola, Honda e Algida. Ha anche insegnato Art Direction e regia all’Istituto Europeo di Design. Davide Mastrangelo, di Eboli, studia invece i nuovi codici espressivi dell’audiovisivo. Dal 2016 è co-direttore artistico a Forlì di Ibrida Festival delle arti intermediali e negli ultimi anni ha lavorato proprio all’ibridazione dei linguaggi, realizzando audiovisivi che spaziano tra cinema, videoarte e pubblicità.

Il filo conduttore della lezione saranno diversi Case History che illustreranno il processo creativo e produttivo usato dalle case di produzione e dalle agenzie, con un focus sulle tecniche e sul linguaggio utilizzato. Il programma sarà variegato e toccherà tutti i punti fondamentali: briefing agenziacliente, ideazione e creatività, storyboard e mood board, trattamento, preproduzione, location scouting, casting, shooting, post-produzione e messa in onda. L’iniziativa è rivolta sia a chi opera già nel campo dell’audiovisivo, sia a chi è incuriosito da questo mondo e vorrebbe iniziare a lavorarci. Il progetto è sostenuto da Dresscodefilm e Vertov Project. Per iscriversi, mail a vertovproject @gmail.com con oggetto ‘Masterclass spot tv’ indicando nome, cognome, età e richiesta. Il costo è di 50 euro.

Alessandro Mambelli