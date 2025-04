Spritz e psicologia: il format torna martedì con un incontro sull’amore

Spritz e psicologia: al bar Miss Blondy di via Marconi arriva lo ‘Psicoaperitivo’, giunto al terzo appuntamento. Il format è semplice: per due volte al mese, da marzo a maggio, ci si incontra al bar per un momento conviviale della durata di un paio d’ore, durante il quale due esperte del settore affronteranno gli argomenti più diversi. Il mese di aprile sarà dedicato al tema dell’amore e delle relazioni.

Si comincia martedì 8 aprile alle 19, quando la psicologa del lavoro Linda Giuditta Bari e la psicologa clinica Ada Antonelli proporranno alcuni spunti di riflessione sul grande tema dell’amore: da dove nasce, come ci lega, come si trasforma, come ci libera o ci vincola.

Lo Psicoaperitivo vuole rappresentare uno spazio accogliente dove poter incontrare altre persone con cui condividere le proprie esperienze e vissuti, avvalendosi dei molteplici punti di vista offerti dal gruppo dei partecipanti e della guida di professioniste del benessere psicologico: un momento informale e ludico per confrontarsi, fare riflessioni ed apprendere nozioni base relative alla salute personale e relazionale.

L’appuntamento successivo sarà il 22 aprile sul tema ‘Si può perdonare un tradimento?’. La partecipazione è gratuita, il costo della consumazione è di 6 euro a persona e prevede una bevanda a scelta e degli stuzzichini salati.

È richiesta la prenotazione dato che i posti disponibili sono limitati. Per farlo è possibile inviare una mail: info@lindagiudittabari.it oppure telefonare o mandare un messaggio whatsapp al numero 349.4524989.