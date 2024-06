Squadra o candidato? Niente accordo e salta il confronto elettorale

Gli ultimi giorni di campagna elettorale a Santa Sofia sono all’insegna delle polemiche sul mancato confronto tra i due candidati sindaci. Flavio Foietta accusa Ilaria Marianini di non aver accettato: "I sindaci sono gli unici responsabili e interlocutori degli elettori e delle scelte che fanno. Chiedere di dividere la responsabilità con altri elementi della squadra è come scaricarla. Dovunque (anche a Forlì tra Zattini e Rinaldini) il confronto si fa a due. Rifiutare significa solo una cosa". Immediata la risposta della lista che sostiene Marianini. "Non abbiamo mai rifiutato alcun confronto e questa narrazione che sta perpetrando il candidato dell’altra lista inizia a risultare stucchevole. Avanti con le menzogne e con questa modalità di screditare invece di fare proposte, ormai ci siamo abituati. Tutta la campagna elettorale della lista ‘Per Santa Sofia’ è stata incentrata sul tentativo di far apparire questo paese decadente, immobile, pericoloso. Ci saremmo aspettati di sentir parlare di contenuti, di proposte per il futuro". Va precisato che nelle due interviste dirette ai candidati fatte dal Carlino entrambi si sono dichiarati pronti al confronto anche se la Marianini aveva avanzato la proposta di un confronto tra le due squadre, non limitato solo ai candidati sindaci, per far emergere le competenze di tutti. L’accordo non è stato trovato, così come a Civitella dove i tre candidati sindaci (Milandri, Lensi, Bergamaschi) pur d’accordo sul confronto a tre, di fatto non si sono parlati per organizzarlo. Solo a Meldola si è svolto un confronto diretto tra i due candidati sindaci Cavallucci e Di Biase. Un dibattito civile, faccia faccia, di fronte a 320 persone, con tempi e metodi concordati da entrambi.

o.b.