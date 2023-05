Ss 67 verso la riapertura "All’inizio della settimana"

"Oltre ai lavori che stanno proseguendo a ritmo serrato, sono in corso sopralluoghi tecnici per verificare lo stato di messa in sicurezza della strada, ad esito dei quali si disporrà la riapertura al traffico della SS 67, che avverrà nei primi giorni della prossima settimana". L’Anas, in una nota ufficiale emessa ieri pomeriggio, vuole rassicurare i cittadini sulla imminente riapertura. Tuttavia non sembra esserci ancora una data certa.

La statale 67 è ancora chiusa fra Dovadola e Rocca San Casciano, dopo quasi due intense settimane di lavori da parte delle ditte incaricate dall’Anas di Bologna, per rimuovere dalla strada mezza montagna, franata durante l’alluvione del 16 e 17 maggio. La data di riapertura sembra dipendere dai "sopralluoghi tecnici" in corso. Ufficialmente, "allo stato attuale la strada è chiusa al traffico – per frane e smottamenti – nel comune di Portico e San Benedetto, nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400. Inoltre, a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del km 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400".

Anas ci tiene a precisare che "si è immediatamente attivata per garantire il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza e ha lavorato con impegno per il ripristino della circolazione in più tratti danneggiati".

Sia la popolazione sia i sindaci della vallata, che giovedì scorso hanno incontrato a Dovadola il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, si aspetterebbero l’apertura della strada per domani. Le modalità dell’apertura, specialmente nel tratto Dovadola-Rocca San Casciano, saranno tutte da vedere.

