SS. Nicolò e Francesco, un tesoro da riscoprire: visita e musica

Archiviato il grande successo di ‘Tesori aperti’, iniziativa che ha permesso a tantissime persone di ‘vivere’ alcune perle monumentali del territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nella città termale prende il via questa sera ‘Tesori aperti - Arte sacra e note d’autore’, manifestazione che sposa il viaggio nei locali edifici di culto a esibizioni musicali o assaggi di vini e birra. Fino al termine di agosto, nei martedì sera d’estate (con qualche eccezione di data) le chiese spalancheranno le porte a cittadini e turisti: l’occasione per scoprirne, o riscoprirne, la storia che le lega ai rispettivi paesi. A rendere significativa l’iniziativa, targata Castrumcari, la possibilità di accedere a edifici sacri normalmente non visitabili perché di proprietà privata, come nel caso della chiesina di San Rocco. Si parte alle 20.30 con la visita alla chiesa arcipretale dei SS. Nicolò e Francesco, affacciata su piazzetta monsignor Mambelli; un tempo sede dei frati francescani, divenuta parrocchiale nel 1784, è l’edificio di culto più importante di Castrocaro e da sempre ha contrassegnato la vita della comunità termale. Seguirà l’esibizione del locale coro. Prossimi appuntamenti l’11 luglio con l’apertura dell’antica Pieve di Santa Reparata, chiesa matrice della vallata, preludio all’esibizione del Lympha Trio.

Nello stesso mese, martedì 23, visita a S. Maria Assunta in Sadurano nell’ambito della rassegna Sadurano Serenade, e martedì 25, a S. Maria di Ciola, ai piedi del castello di Montepoggiolo, abbinata alla degustazione di olio e vino alla rinomata Tenuta Pennita. In agosto portoni spalancati per le chiese di San Pietro in Vincoli a Pieve Salutare, San Rocco a Castrocaro e San Martino in Ladino.

Francesca Miccoli