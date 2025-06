SS. Trinità, la storica arena riapre ai film

Domenica si svolgerà la festa della SS. Trinità nella chiesa di piazza Melozzo degli Ambrogi 7/A, dove è parroco don Nino Nicotra. Qest’anno, oltre alle celebrazioni e a varie iniziative, vi è un’importante novità: la riapertura, nell’area all’interno della struttura parrocchiale, della storica arena con maxischermo con la visione di tre film. Erano anni, infatti, che non si svolgevano più proiezioni. Stasera alle 20.45 concerto d’organo ’Benedicta sit Sancta Trinitas’, con l’esibizione di Matteo Borlenghi e l’esecuzione di brani di Palestrina, Gabrieli, Byrd, Philips, Pachelbel, Kuhnau e Bohm.

Il programma prosegue domenica, giorno della festa, con la messa solenne celebrata alle 9.30 e i vespri e l’adorazione eucaristica alle 18.

Nella giornata si svolgeranno anche la visita alla chiesa alle 11.15 e un momento conviviale comunitario alle 19.15 nel cortile interno dei locali della parrocchia. In occasione del Giubileo della Speranza indetto da Papa Francesco per il 2025, la parrocchia della SS. Trinità propone, dunque, la rassegna ’Finché c’è speranza c’è vita’ con la visione di tre film sul tema giubilare della speranza alle 21.30 nella storica arena, con il desiderio da parte dei promotori della festa di poter proseguire le proiezioni anche nei prossimi anni.

Dopo il primo appuntamento con ’Monsieur Lazhar’, seguiranno mercoledì 18 ’Quel fantastico peggior anno della mia vita’ e martedì 24 ’L’imprevedibile viaggio di Harold Fry’. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Forlì, l’ingresso è ad offerta libera e in caso di maltempo le proiezioni avranno luogo nell’attigua Sala Melozzo. Quella del 18 rientra anche nelle iniziative dei ’Mercoledì in Corso’. In tutte le serate dei film, inoltre, alle 20.30 si svolgerà la visita guidata alla chiesa da parte di autori che hanno scritto varie pubblicazioni sulla Trinità.

Alessandro Rondoni