Ss67, ancora polemiche "Apritela anche alle moto"

di Quinto Cappelli

Continua a far discutere, sulla Ss67 Tosco-Romagnola della valle del Montone, il divieto di transito delle moto e motocicli nel tratto Dovadola-Rocca San Casciano, che da alcuni giorni è stato riaperto alle automobili e camion giorno e notte. Anas precisa anche che sullo stesso tratto non è mai esistito il divieto di transito per le bici, che quindi possono circolare. Sui social, diversi operatori turistici della vallata continuano a fare pressione sui sindaci, chiedendo a gran voce la riapertura della strada anche per le moto "che sono una fonte importante per il turismo". Infatti, nei weekend estivi al Muraglione, prima della chiusura, arrivavano ogni giorno almeno mille centauri da tutta la Romagna, fermandosi anche lungo la vallata nei bar e ristoranti locali.

Commenta a questo proposito Nicolò Russo dell’albergo ristorante Acquacheta di San Benedetto in Alpe: "Qui c’è il passo del Muraglione, meta molto ambita da motociclisti e ciclisti che, con la bella stagione, vorrebbero passare e visitare anche le nostre località, favorendone un bel turismo. Se non possono passare d’estate, non so in che altro periodo potranno venire". Gli fa eco Marisa Raggi, titolare del ristorante albergo Al Vecchio Convento di Portico: "Durante il prossimo weekend noi abbiamo la Festa degli Chef Sotto il Portico e, con la strada vietata alle moto, avremo di sicuro un danno ingente".

In una recente nota, Anas aveva comunicato alcune motivazioni per cui il tratto di strada della 67 Dovadola-Rocca San Casciano restava vietato alle moto. Primo, perché la strada in quel tratto resta ancora sporca di terra, quindi pericolosa e scivolosa in casi di pioggia, e molto polverosa col sole. Secondo, dalle parenti della collina e montagna scivolano ancora sulla strada "ruscellamenti d’acqua pericolosi". Inoltre, qualcuno fa notare che le moto che passano, nonostante il divieto, non rispettano in quel tratto i 30 km orari, "ma sfreccerebbero perfino ai 150 all’ora".

Anas comunque ha installato dei sensori per monitorare se le frane che hanno causato tutti i problemi di metà maggio sono ancora in movimento e in che termini. E’ probabile quindi che, come molti sperano, presto possa essere tolto anche il divieto di passaggio alle moto.