Stabilimento Amadori, consegnate 2.318 firme

Sono state consegnate ieri, nelle mani della sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, 2.318 firmeal documento che chiede di vigilare ‘meglio’ sulla costruzione del nuovo stabilimento del gruppo Amadori di fianco allo scalo merci di Villa Selva in località San Leonardo. Promotrice della raccolta l’associazione per la Salvaguardia e la tutela del territorio, il cui presidente, Gianfranco Montaletti, ha sottolineato come vi sia stata grande partecipazione dei cittadini che chiedono una riduzione della capacità edificatoria, l’impossibilità che il polo logistico possa essere trasformato in produttivo, il rispetto delle normative in tema di emissioni. Alla sindaca hanno anche rivolto la richiesta di poter aprire un confronto in sede di consiglio comunale. "Siamo fortemente delusi dal mancato accoglimento della nostra richiesta di poter affrontare in un consiglio aperto questo importante tema per la città – ha commentato Montaletti –, confermando la scarsa propensione di questa amministrazione per la trasparenza, negando alla cittadinanza la possibilità di partecipare ai processi decisionali del paese. L’associazione continuerà a seguire gli sviluppi di questa vicenda, con la speranza che tutte queste firme non vengano abbandonate in un qualche cassetto e dimenticate".

Matteo Bondi