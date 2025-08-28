Stadio Morgagni, primo ok al derby. Ma ancora ritocchi in vista di lunedì

La corsa contro il tempo per mettere a norma lo stadio ‘Morgagni’ in tempo per il debutto interno in serie C nel derby contro il Ravenna ha avuto ieri un primo ok. Anche se la data di fine lavori – costati 600mila euro – è sabato 30 agosto, ieri era il giorno decisivo (o quasi), quello del sopralluogo tecnico. Ed è durato quasi cinque ore, tutta la mattinata. Alla fine, la commissione del Comune – con la supervisione di Questura e Vigili del Fuoco – ha dato parere favorevole. Si attende oggi il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Rinaldo Argentieri, per l’approvazione definitiva.

In sintesi: l’impianto ha superato il primo vaglio funzionale alla sua agibilità. Va ricordato che il ‘Morgagni’ è stato ristrutturato secondo le richieste della serie C, categoria che il Forlì Calcio affronta per la prima volta dopo 8 anni. Ma un’ulteriore validazione è prevista sugli aspetti della sicurezza, a maggior ragione perché la prima partita sarà subito ‘calda’.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, oggi verranno sistemati alcuni aspetti (risolvibili): pare scongiurata – per fortuna dei tifosi biancorossi e della società di viale Roma – l’eventualità di disputare il derby contro i giallorossi nello stadio di Caldiero (in provincia di Verona), a oltre 200 chilometri di distanza, designato nel caso in cui il ‘Morgagni’ non fosse stato disponibile in tempo. Felici quindi gli appassionati, ma anche la società che prevede un incasso importante: il 22 marzo scorso, infatti, nello scontro al vertice della serie D, furono oltre 3500 i tifosi presenti sugli spalti, con il tutto esaurito. Stavolta si giocherà lunedì 1° settembre alle ore 20.30: prevista una doppia diretta tv, su Sky e anche su RaiSport, in chiaro.

"Sono molto contento dell’esito del sopralluogo di ieri mattina – sono le parole dell’assessore allo sport Kevin Bravi, diffuse dal Comune –. Non era scontato che andasse tutto bene, anche se sapevamo di aver fatto tutto il possibile per riconsegnare alla città una struttura all’avanguardia, sicura e riqualificata secondo le prescrizioni dettate dalla serie C. Le autorità preposte hanno riconosciuto la qualità delle opere eseguite e il rispetto della normativa vigente. In particolare, la Questura ha verificato gli aspetti strutturali in termini di sicurezza, soffermandosi sulle telecamere, i tornelli e i parcheggi, mentre i Vigili del Fuoco hanno approfondito l’accessibilità delle vie di fuga e le aree destinate alle persone disabili, oltre a un particolare accento sulla conformità di tutto l’impianto antincendio".

Poi Bravi conferma che resta ancora del lavoro da completare: "Proprio su questo punto saremo impegnati fino all’ultimo con le rifiniture necessarie. Manca dunque solo il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". Si professa però "fiducioso", anche perché "la mole di lavoro svolto in questi mesi è stata straordinaria. Abbiamo fatto il massimo, con il supporto della società e la spinta di tutti i tifosi".

Sempre nel pomeriggio di oggi ci sarà una riunione per decidere le modalità di vendita dei biglietti per Forlì-Ravenna, con le eventuali limitazioni imposte ai tifosi giallorossi.

Gianni Bonali