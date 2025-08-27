Stadio di Forlì, ok della commissione tecnica per il derby con il Ravenna

Forlì, 27 agosto 2025 – Il derby tra Forlì e Ravenna, in programma lunedì 1 settembre alle 20.30, si avvicina. Dopo l’ok della commissione tecnica di vigilanza presieduta dal Comune di Forlì con la supervisione di Questura e Vigili del Fuoco, lo stadio Morgagni ha superato il primo esame di agibilità. Ora manca soltanto il parere definitivo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per domani mattina alle 9 dal Prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri.

L’impianto, completamente ristrutturato e adeguato agli standard richiesti dalla Lega Pro dopo la promozione in Serie C, ha ottenuto questa mattina il via libera tecnico. Questura e Vigili del Fuoco hanno passato in rassegna le principali misure di sicurezza: i primi si sono concentrati su telecamere, tornelli e parcheggi, mentre i secondi hanno verificato vie di fuga, aree per disabili e conformità dell’impianto antincendio. Soddisfatto l’assessore allo sport, Kevin Bravi: "Sono molto contento dell’esito del sopralluogo di questa mattina. Non era scontato che andasse tutto bene, anche se sapevamo di aver fatto tutto il possibile per riconsegnare alla città una struttura all’avanguardia, sicura e riqualificata secondo le prescrizioni dettate dalla serie C. Le autorità preposte hanno riconosciuto la qualità delle opere eseguite e il rispetto della normativa vigente. In particolare, la Questura ha verificato gli aspetti strutturali in termini di sicurezza, soffermandosi sulle telecamere, i tornelli e i parcheggi, mentre i Vigili del Fuoco hanno approfondito l’accessibilità delle vie di fuga e le aree destinate alle persone disabili, oltre ad un particolare accento sulla conformità di tutto l’impianto antincendio".

Insomma, ora manca dunque solo l'ultimo via libera: "Siamo fiduciosi – conclude Bravi – la mole di lavoro svolto in questi mesi è stata straordinaria ma siamo consapevoli di aver fatto il massimo, con il supporto della società e la spinta di tutti i tifosi”.