Stagione con il segno più per il ‘Dragoni’

Sono stati 3.800 gli spettatori che hanno decretato un nuovo importante successo – con un 13% di spettatori in più – della stagione teatrale al Dragoni di Meldola promossa dall’amministrazione comunale e curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

"Si è confermato il ruolo centrale del Dragoni nell’offerta culturale della città – commenta l’assessore alla cultura Miche Drudi –, con una strategia impostata sull’ampia e diversificata proposta culturale che spazia dalla prosa classica a quella contemporanea, dai registri brillanti a quelli più drammatici, dal Teatro per Ragazzi e Famiglie a quello per le Scuole, fino alle commedie in lingua vernacolare. Un ventaglio di linguaggi che ha l’obiettivo di dialogare con l’intera comunità, affinché il Dragoni sia il Teatro di tutti i meldolesi: bambini, bambine, giovani, adulti".

"Sempre protagoniste della proposta artistica e culturale del Teatro Dragoni – precisano dal canto loro i responsabili di Accademia Perduta – sono state le numerose iniziative rivolte al pubblico più giovane, alle famiglie e alle scuole della città. I tradizionali appuntamenti serali di ‘A Teatro in Famiglia’, in particolare, hanno registrato un aumento di 20 abbonamenti e un totale di oltre 1.000 spettatori nei cinque spettacoli proposti, tra i quali anche il debutto della nostra nuova produzione Rosaluna e i lupi, una pièce della compagnia Progetto g.g. liberamente tratto dall’omonimo testo di Magali Le Huche".

Il cartellone dunque, anche in questa stagione, è stato ulteriormente valorizzato proprio dall’iniziativa ‘A Cena e Teatro in Famiglia’, grazie alla quale prosegue la collaborazione con alcuni esercenti della ristorazione locale, permettendo al pubblico di cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo al prezzo di soli 12 euro.

Ottima poi anche la risposta del pubblico più tradizionale, che ha fatto registrare ad esempio un considerevole aumento del 30% per le commedie in lingua vernacolare, cioè in dialetto romagnolo, portate in scena dalla Compagine di San Tomè e dalla Cumpagnì dla Zercia di Forlì.