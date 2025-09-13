Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Forlì
Stagione del Fabbri, al via oggi la prevendita dei biglietti
13 set 2025
SOFIA VEGEZZI
Cronaca
Stagione del Fabbri, al via oggi la prevendita dei biglietti

Si parte il 24 ottobre con Neri Marcorè che vestirà i panni di Sherlock Holmes nell’omonimo musical giallo, poi tocca a ‘Perfetti sconosciuti’

Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli con la loro commedia romantica ‘L’anatra all’arancia’

Al via oggi la prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione 2025/2026 del Teatro Diego Fabbri: per l’occasione, la biglietteria seguirà l’orario continuato speciale dalle 10 alle 18, per poi riprendere, martedì, gli orari consueti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, con possibilità di prenotazione telefonica dei biglietti allo 0543.26355 dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

La rassegna di prosa partirà tra il 24 e il 26 ottobre con Neri Marcorè che vestirà i panni di Sherlock Holmes nell’omonimo musical giallo, che traghetterà il pubblico nell’affascinante, nebbiosa, avvolgente atmosfera della Londra vittoriana, per poi proseguire tra il 14 e il 16 ottobre con l’adattamento teatrale del celebre film ‘Perfetti sconosciuti’, curato dallo stesso regista Paolo Genovese e che vede nel cast Dino Abbrescia, Paolo Calabresi e Valeria Solarino. Si continua tra il 19 e il 21 dicembre con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e la loro commedia romantica ‘L’anatra all’arancia’, per poi avventurarsi nella ‘Crisi di nervi. Tre atti unici di Cechov’ del maestro Peter Stein (9-11 gennaio). Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli e Leone Tarchiani saranno poi protagonisti de ‘Gli Innamorati’ di Carlo Goldoni, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri (23-25 gennaio), per poi arrivare a ‘Ti ho sposato per allegria’, prima commedia di Natalia Ginzburg, diretta da Emilio Russo (13-15 febbraio). Chiuderà il cartellone un altro classico: l’’Otello di Shakespeare’, diretto e interpretato da Giorgio Pasotti, sul palco del Fabbri tra il 6 e l’8 marzo. Il tabellone comico porta dietro al sipario del teatro nomi di fama nazionale tra cui Giacomo Poretti, Valentina Persia, Pier Luca Mariti e Raffaello Tullo, mentre per il cartellone dedicato alla danza sono attesi i Kataklò, il Russian Classical Ballet e la Lyric Dance Company.

Anche il programma di moderno riunirà a Forlì celebrità conosciute, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone con ‘Delitti allo specchio’; Caterina Guzzanti con ‘Secondo Lei’ ed Elio Germano e Teho Teardo con ‘La guerra com’è’. Tratto da una storia vera è ’Toccando il vuoto’, un testo di David Greig incentrato sul tema delle scelte etiche che circondano gli eventi, interpretato da Lodo Guenzi e Giovanni Anzaldo.

Prezzi, informazioni e dettagli: 0543.26355; accademiaperduta.it.

s.v.

