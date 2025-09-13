Stagione del Fabbri, al via oggi la prevendita dei biglietti

Al via oggi la prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione 2025/2026 del Teatro Diego Fabbri: per l’occasione, la biglietteria seguirà l’orario continuato speciale dalle 10 alle 18, per poi riprendere, martedì, gli orari consueti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, con possibilità di prenotazione telefonica dei biglietti allo 0543.26355 dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

La rassegna di prosa partirà tra il 24 e il 26 ottobre con Neri Marcorè che vestirà i panni di Sherlock Holmes nell’omonimo musical giallo, che traghetterà il pubblico nell’affascinante, nebbiosa, avvolgente atmosfera della Londra vittoriana, per poi proseguire tra il 14 e il 16 ottobre con l’adattamento teatrale del celebre film ‘Perfetti sconosciuti’, curato dallo stesso regista Paolo Genovese e che vede nel cast Dino Abbrescia, Paolo Calabresi e Valeria Solarino. Si continua tra il 19 e il 21 dicembre con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli e la loro commedia romantica ‘L’anatra all’arancia’, per poi avventurarsi nella ‘Crisi di nervi. Tre atti unici di Cechov’ del maestro Peter Stein (9-11 gennaio). Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli e Leone Tarchiani saranno poi protagonisti de ‘Gli Innamorati’ di Carlo Goldoni, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri (23-25 gennaio), per poi arrivare a ‘Ti ho sposato per allegria’, prima commedia di Natalia Ginzburg, diretta da Emilio Russo (13-15 febbraio). Chiuderà il cartellone un altro classico: l’’Otello di Shakespeare’, diretto e interpretato da Giorgio Pasotti, sul palco del Fabbri tra il 6 e l’8 marzo. Il tabellone comico porta dietro al sipario del teatro nomi di fama nazionale tra cui Giacomo Poretti, Valentina Persia, Pier Luca Mariti e Raffaello Tullo, mentre per il cartellone dedicato alla danza sono attesi i Kataklò, il Russian Classical Ballet e la Lyric Dance Company.

Anche il programma di moderno riunirà a Forlì celebrità conosciute, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone con ‘Delitti allo specchio’; Caterina Guzzanti con ‘Secondo Lei’ ed Elio Germano e Teho Teardo con ‘La guerra com’è’. Tratto da una storia vera è ’Toccando il vuoto’, un testo di David Greig incentrato sul tema delle scelte etiche che circondano gli eventi, interpretato da Lodo Guenzi e Giovanni Anzaldo.

Prezzi, informazioni e dettagli: 0543.26355; accademiaperduta.it.

