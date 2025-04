Stagione dialettale, ultimo spettacolo

La Compagine di San Tomè presenta lo spettacolo ’Arfês una vita’, ultimo appuntamento con la stagione dialettale stasera alle 21 al Teatro Comunale di Predappio. Carlo esce dal carcere dopo aver scontato una pena di 20 anni per la presunta uccisione dell’amante della moglie. Si reca dalla sorella Carmen, sua unica parente, ma suo marito Salvatore non gradisce questa visita, come d’altronde Carmen non gradisce la presenza in casa del padre di Salvatore, anziano uomo con poca memoria. Ma grazie all’amore e a un pizzico di di fortuna, tutto si risolve. Biglietto 8 euro.