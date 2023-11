Stagione teatrale ricca e ricercata a Santa Sofia

Federico Buffa, Sergio Cammariere Quartet, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Luca Mercalli Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Orchestra Senza Spine, Francesco Tesei il mentalista, The Black Blues Brothers e gli Otto Violoncelli di Torino caratterizzeranno la stagione di prosa, musica e teatro ragazzi al via il 13 dicembre al Teatro Mentore di S. Sofia. Il cartellone è stato messo a punto con la regia di Ruggero Sintoni per la prosa ed Elena Indellicati e Vanni Crociani per la musica. Realizzata dall’assessorato alla cultura del Comune con il contributo di Parco nazionale, Hera, Romagna Acque, Stabilimento Tipografico dei Comuni, Falegnameria Bussi, Del Campo, La BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Cna di Forlì-Cesena e con la media partnership di Radio Bruno. La stagione comincia mercoledì 13 dicembre con Federico Buffa e la sua ‘Milonga del fùtbol’; Paolo Cevoli sabato 13 gennaio con lo spettacolo ‘Andavo ai 100 all’ora’, mentre sabato 27 gennaio Gioele Dix ne ‘Ai nostri tempi (biblici)’. Venerdì 9 febbraio la coppia formata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti rappresenterà la commedia ‘Vicini di casa’, prima di lasciare spazio alla musica che arriverà domenica 3 marzo con l’Orchestra SenzaSpine che proporrà ‘Il carnevale degli animali. Sabato 16 marzo ‘Telepathy’ di Francesco Tesei, il mentalista, mentre la stagione finirà con il travolgente spettacolo ‘Let’s twist again’ dei Black Blues Brother, sabato 13 aprile.

"Stagione dopo stagione, il Mentore si è ritagliato il suo spazio nel panorama culturale forlivese e lo ha fatto proponendo ogni anno spettacoli di qualità, artisti internazionali, collaborazioni solide – dice l’assessora alla cultura Isabel Guidi -". Per gli spettacoli fuori abbonamento, martedì 2 gennaio, si esibirà Sergio Cammariere Quartet, nell’ambito degli eventi organizzati dall’Associazione Dai de Jazz. A ruota, sabato 6 gennaio avremo ‘Enrichetta dal ciuffo’ di Teatro Perdavvero, spettacolo per famiglie con la collaborazione dell’associazione Cif di S. Sofia.

Mercoledì 7 febbraio sarà la volta, invece, di Luca Mercalli: il famoso giornalista – nonché presidente della Società Meteorologica Italiana – affronterà un tema di grande attualità: la crisi climatica. Una serata di riflessioni, organizzata in collaborazione con AlberItalia. A fine stagione, sabato 27 aprile si esibiranno gli Otto violoncelli di Torino: una formazione che propone un programma con le più belle colonne sonore cinematografiche, una serata di solidarietà per la Romagna colpita dall’alluvione, organizzata in collaborazione con la Banda Roveroni e il cui ricavato sarà a favore della scuola di musica dell’Associazione musicale Roveroni.

Due gli spettacoli di teatro ragazzi: il 26 marzo ‘Bella, bellissima’ e il 10 aprile ‘Capputtiello’. "Ritengo che investire in cultura sia fondamentale per la comunità sotto molteplici punti di vista – conclude il sindaco Daniele Valbonesi. Lo è per i cittadini santasofiesi, che possono accedere ad offerte di grande livello senza doversi spostare. Lo è, inoltre, perché nomi importanti richiamano pubblico che arriva da fuori, e questo porta vantaggio agli operatori economici, ai bar, ai ristoranti. Bisogna avere il coraggio di investire in cultura, questa amministrazione lo sta facendo e colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor e chi è al nostro fianco per la realizzazione di questa stagione teatrale". Info abbonamenti (rinnovo e nuovi) e singoli biglietti: 349.9503847 – teatromentore@gmail.com.