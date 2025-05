Stalking e minacce, 34enne ai domiciliari

Non aveva mai accettato la fine dell’amore. Fine che aveva decretato la donna, che ha raccontato ai carabinieri mesi di "persecuzioni e minacce". Al culmine della rabbia, l’uomo avrebbe pure incendiato, in una notte di aprile l’auto della sua ex. Ora per un 34enne sono arrivati gli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Le accuse contro di lui sono atti persecutori (stalking), minacce e danneggiamento a seguito di incendio doloso.

L’esecuzione dell’ordinanza del giudice, su richiesta della procura, è stata affidata ai militari della Compagnia di Meldola, che in queste ultime settimana hanno condotto sul campo le indagini.

Dopo il rogo doloso della sua vettura, la donna s’è rivolta ai militari dell’Arma raccontando i suoi mesi d’inferno.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno così ricostruito la successione dei fatti. Da qui sono emerse "le gravi e reiterate condotte persecutorie in danno della donna e anche di alcuni suoi conoscenti", sostengono gli inquirenti.