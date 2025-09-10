Stanare subito i tipi sospetti. Fotosegnalamento in corso:: "Identificazione è sicurezza"

Anche gli agenti della polizia locale potranno fotosegnalare individui sospetti sottoposti a indagini di polizia giudiziaria. Un servizio che è già attivo da qualche tempo, con la denuncia di 23 persone.

Le divise del comando di via Punta di Ferro si sono infatti dotate della strumentazione tecnica atta a eseguire rilievi fotodattiloscopici ed antropometrici. La nuova strumentazione è stata acquistata grazie anche al finanziamento della Regione Emilia Romagna.

"Il fotosegnalamento – spiega il vice comandante Andrea Gualtieri – è l’attività di polizia giudiziaria volta all’identificazione certa di un individuo, attraverso la rilevazione delle sue caratteristiche fisiche e biometriche, con fotografie del volto, frontale e laterale, impronte digitali e palmari. L’identificazione delle persone che hanno commesso reati è uno strumento fondamentale, ed è sempre obbligatorio nel caso di cittadini stranieri che delinquano sul nostro territorio".

A maggio e giugno si è tenuto un corso di specializzazione per il fotosegnalamento digitale dedicato alle polizie locali, al Gabinetto regionale di polizia scientifica in questura a Bologna, al quale ha preso parte una nutrita delegazione di operatori del comando forlivese, composto sia da ufficiali che da agenti.

Questa nuova specialistica, che è già in funzione da alcune settimane, consentirà di "avere numerosi vantaggi nel contrasto della microcriminalità nella nostra città, primo fra tutti – prosegue Gualtieri – quello di essere autonomi rispetto a tali esigenze identificative necessarie per un immediato proseguo delle attività investigative. Inoltre consentirà un pronto riscontro se sui soggetti accompagnati si evidenziano note di rintraccio o provvedimenti in corso da eseguire nell’immediatezza".

Non di secondaria importanza è l’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici della questura, "fino ad oggi interessati da ogni accompagnamento di soggetti da parte degli agenti di questo Comando – rimarca Gualtieri –. Uffici della questura che collaboreranno per l’elaborazione e per l’inserimento in banca dati nazionale. Da inizio utilizzo della strumentazione, sono stati foto segnalati 23 persone, successivamente deferiti all’autorità giudiziari".