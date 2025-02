Stanata baby gang che imperversava all’iper. Furti a raffica nei negozi, 15 ragazzini nei guai

Operazione dei carabinieri contro una maxi baby gang che da settimane avrebbe imperversato al centro commerciale Puntadiferro consumando furti nei vari negozi.

I carabinieri della stazione di Ronco e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Forlì, hanno quindi denunciato alla procura della Repubblica di Forlì e quella dei minorenni di Bologna, 15 giovani, di cui tre minorenni. Contro di loro l’accusa è concorso in furto aggravato continuato.

I militari sono entrati in azione dopo diverse segnalazioni e denunce presentate da esercenti del centro commerciale, relativamente a presunti comportamenti illeciti consumati in maniera sistematica. Le denunce parlavano di "diversi gruppi di giovani e giovanissimi". Per questo i carabinieri hanno immediatamente predisposto specifici servizi di osservazione, andati avanti diverse settimane. Un lavoro che ha permesso di constatare che i presunti autori dei reati "operavano in piccoli gruppi ed erano soliti ritrovarsi in una terrazza del centro commerciale", dove consumavano i generi alimentari di "volta in volta asportati da alcune aree commerciali sporcando l’area e ponendo in essere comportamenti irriguardosi verso chiunque provasse a riprenderli", sostengono le accuse.

Gli inquirenti hanno quindi sorpreso e identificato diversi giovani immediatamente dopo aver asportato refurtiva, la maggior parte costituita da generi alimentari e capi di vestiario, poi celati negli zaini e sotto i giacconi. I ragazzi sono stati così bloccati alle casse. Merce recuperata e restituita alle parti lese. In base alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di sorveglianza – che avevano immortalato altri episodi avvenuti dal dicembre scorso alle prime settimane di gennaio – è stato possibile risalire a diverse sottrazioni avvenute, di volta in volta, da alcuni componenti del gruppo. Uno dei maggiorenni è stato trovato in possesso anche di due bombolette spray, utilizzate per imbrattare le mura di edifici.