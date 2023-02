Stand Up Comedy: al San Luigi Daniele Tinti con ’Crossover’

Il secondo appuntamento della rassegna di Stand Up Comedy Show ‘San Luigi Comedy Night’ si terrà questa sera, ore 21, al teatro San Luigi di Forlì. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci ed è una nuova forma di comicità che analizza la società attuale. Tutto nella prospettiva di far ridere e far riflettere. L’ospite della serata sarà Daniele Tinti che presenterà il suo nuovo show ‘Crossover’. La rassegna si avvale del contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi e Comune, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina e la Birreria Bifor.