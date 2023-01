Stand up comedy, rassegna al via con la comicità dello Sgargabonzi

Primo appuntamento, questa sera, ore 21, con la rassegna di Stand Up Comedy Show dal titolo ‘San Luigi Comedy Night’ organizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci nella sala San Luigi di Forlì. In scena, un solo monologhista, Alessandro Gori, in arte ‘Lo Sgargabonzi’ (‘Lo Sgargabonzi’ è il nome di una delle carte del Mercante in Fiera disegnate da Jacovitti) che proporrà al pubblico il suo punto di vista sulla società, aneddoti personali e critica sociale attraverso un genere comico che sta riscuotendo molto successo. Lo show della serata ha come titolo ‘Confessioni di una coppia scambista al figlio morente’ ed è stato definito ‘tragicamente divertente, amaro come una tavoletta di catrame finissimo, tassativamente non consolatorio’. Gori è un artista unico, fuori da ogni categoria, non desidera mostrarsi in video e si riconosce per la sua voce inconfondibile, il suo stile provocatorio e per il cupo umorismo. L’attore sa giocare coi nomi, coi personaggi, ma anche su marche e prodotti che tutti conosciamo e crea gag e sketch dai contorni astratti. Il tutto pieno di humor surreale.

Biglietti acquistabili online. Info sul sito www.salasanluigi.it.