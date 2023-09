‘Stanze della memoria’, apre la collettiva a Palazzo pretorio

Sarà inaugurata alle 17.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la collettiva ‘Stanze della memoria’, curata dal critico Silvia Arfelli e dedicata alle suggestioni del tempo e dei ricordi. Un appuntamento divenuto rituale nel settembre mediceo e che quest’anno vede protagonisti venti selezionati artisti "che rappresentano alcune delle forme più aggiornate della figurazione pittorica italiana" come spiega la curatrice, titolare della galleria forlivese ‘La Maya Desnuda’.

Al centro dell’esposizione è quest’anno il tema della memoria in tutte le sue sfaccettature, correlata al tempo, al sentimento del ricordo, con meditazioni sui simboli e sulle allegorie della vita. "Le opere che gli artisti presentano hanno spesso accezioni classiche, a volte riflettono echi di un mondo naturalistico e rurale, altre volte meditano sul fluire delle cose, accanto a una modernità che guarda anche a un recupero della storia, in un avvincente e affascinante dialogo fra dipinti che rappresentano storie diverse" prosegue Arfelli. Gli artisti in mostra dipingono da sempre nell’ambito della figurazione, "alcuni sono veri e propri maestri, e rappresentano varie realtà italiane". I visitatori potranno ammirare le opere di Daniela Albanesi (Roma), Sofia Becherucci (Milano), Anna Boriello (Brugherio - Monza), Stefano Canavacci (Milano), Sergio Colombo (Carugo - Como), Isabella Corcelli (Torino), Annella (Allumiere - Roma), Elvira Gatti (Travagliato - Brescia), Giuseppe Giannotti (Roma), Claudio Giulianelli (Corchiano - Viterbo), Matì (Pinerolo - Torino), Pietro Moretta (Parma), Alfredo Pavone (Pesaro), Federico Pisciotta (Roma), Daniela Porro (Como), Tiziana Primucci (Montemarciano - Ancona), Antonella Provaggi (Boissano - Savona), Roberto Re (Sorbolo - Parma), Salvatore Sardisco (Monsummano Terme - Pistoia), Albertino Spina (Terni). La mostra, allestita in collaborazione con la Pro loco, è patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme - Terra del Sole e sarà visibile al pubblico fino al 1° Ottobre, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni, tel. 0543.766766 o 334.2604929.

