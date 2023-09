Stanziati 800mila euro per le imprese agricole

La Camera di commercio della Romagna ha attivato un intervento straordinario a fondo perduto a sostegno delle imprese con sede nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023. Dopo un confronto con le associazioni del settore agricoltura delle province di Forlì-Cesena e Rimini, la giunta della Camera di commercio della Romagna ha approvato, nella riunione di giovedì scorso, l’intervento straordinario destinato a quelle imprese che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi Uno Emilia Romagna, per un importo massimo di 7.000 euro per prestiti a breve termine, cioè fino a 12 mesi, e per un massimo di 20.000 euro per prestiti di mediolungo periodo, fino a 60 mesi. Lo stanziamento complessivo riservato a questa misura è di 800.000 euro. Le imprese possono presentare richiesta di contributo per nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 21 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2024.

"Con questo intervento abbiamo voluto dare un segnale importante e condiviso alle imprese agricole – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –, con una forma di sostegno che possa dare velocemente risposte alle loro necessità e che non si sovrapponga ad altri contributi di livello regionale e nazionale. La misura approvata integra quella dello scorso luglio, con l’approvazione del bando Resistere e lo stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro per la ripartenza delle imprese". Tale bando è ancora aperto e le imprese possono presentare fino a venerdì 29 settembre la richiesta di contributo a fondo perduto di 2.500 euro.

Esprime soddisfazione Coldiretti Forlì-Cesena. "Questa è la prima boccata di ossigeno in attesa che si sblocchino le varie misure a sostegno delle nostre imprese alluvionate al fine di raggiungere la copertura del 100% del danno subìto – spiega Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti e membro della Camera di Commercio –, una liquidità emergenza a un tasso quasi zero che permetta la continuità dell’attività lavorativa".