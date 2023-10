Stanziati i primi 27 milioni per auto e moto danneggiate E 5 per le famiglie La Regione Toscana assegna 27 milioni di euro per la sostituzione o riparazione di veicoli danneggiati nell'alluvione e 5 milioni per famiglie fragili residenti nelle zone colpite. Contributi fino a 5.000 euro per autoveicoli e 2.000 per riparazioni.