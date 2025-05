Star del liscio, concluso il corso

Il percorso per cantanti e capi-orchestra organizzato da Cosascuola Music Academy assieme al Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti e tenuto dalla cantante Roberta Cappelletti è ormai giunto al termine, ed ha evidenziato un grande interesse da parte dei cantanti: partiti in oltre 20 pre-iscritti, sono stati selezionati 3 idonei, che hanno frequentato il corso e si sono preparati per il live di fine corso, che si terrà lunedì 23 giugno a Rimini alla nuova edizione della Liscio Street Parade.

I tre ragazzi che termineranno il percorso e duetteranno con la colonna portante del folklore romagnolo sono Giulia Rossi di Forlì, Mirko Salluce di Faenza e Flaminia Boscolo di Torino. I giovani hanno imparato da Roberta Cappelletti come scegliere un repertorio sempre adeguato alla propria personalità e qualche consiglio per un’interpretazione corretta ed emozionale, con vere prove di canto sul palco.