Star-T Hub martedì racconta i talenti imprenditoriali

Martedì prossimo, dalle 18 alle 21.30 in corso della Repubblica 77, va in scena la seconda edizione di STAR-T HUB, l’evento annuale a ingresso libero del progetto HUB@FO promosso dal Comune per sostenere i giovani che vogliono sviluppare la propria idea d’impresa, di associazione e in generale di sviluppo professionale autonomo.

L’appuntamento ha l’obiettivo di raccontare ai presenti i risultati raggiunti dai team giovani di 10 progetti d’impresa che, affiancati dai coach, sono cresciuti e si sono "trasformati", fruendo delle attività formative e di consulenza. Il racconto dei ragazzi si alterna a momenti ispirativi per fare interagire i team con il pubblico ed evidenziare l’impatto sociale, culturale e ambientale dei diversi progetti. Sarà quindi l’occasione, per tutti i giovani interessati al fare impresa, di immaginare il proprio percorso tra i diversi servizi integrati della rete locale e come potersene servire per realizzare i propri progetti e aspirazioni.

Dopo l’intervento dei rappresentanti dei 10 team e l’illustrazione dei loro progetti, la serata prosegue con l’intensa testimonianza della campionessa paraolimpica di ciclismo Ana Maria Vitelaru, che dialogherà con il pubblico sul senso della sfida, del saper imparare dal successo come dalla sconfitta e sulle profonde affinità tra l’esperienza dell’atleta e dell’imprenditore/imprenditrice.