Start nel mirino degli autisti "Corse in ritardo, siamo pochi"

Sciopero di ventiquattro ore indetto ieri dalla Uil trasporti, dall’Ugl e dal Usb regionali: ad incrociare le braccia gli autisti di Start Romagna, la società di trasporto pubblico dell’area romagnola che lamentano una "cronica scarsità di personale dovuta agli stipendi troppo modesti, che disincentivano l’ingresso in azienda". Ma oggetto della protesta è anche, più in generale, una gestione aziendale considerata inadeguata. La lamentata carenza di personale si ripercuote negativamente sui turni di lavoro e soprattutto sulle ferie, visto che non sono state del tutto godute quelle del 2022 e ci sono grosse incertezze riguardo all’anno in corso.

"C’è un binario parallelo tra il trattamento dei nuovi assunti e gli altri – dice Massimo Cai, dell’Ugl regionale –. Non si possono negare delle indennità che vengono assicurate ai lavoratori che hanno più anzianità". "I problemi sono sempre gli stessi – dice Giuseppe Montesano, dell’Usb regionale –: mancano gli autisti. A settembre hanno assunto 19 persone, ma ne andranno in pensione trenta, dunque siamo sempre sottodimensionati. E questo accade perché gli stipendi in ingresso sono troppo bassi. La conseguenza sono i ritardi nelle corse, con tempi di percorrenza inadeguati".

Ma gli organizzatori della mobilitazione puntano il dito anche sulle responsabilità gestionali dei soci pubblici dell’azienda erogatrice del servizio; tra questi le amministrazioni comunale e regionale. Secondo Gianluca Neri, segretario regionale della Uil trasporti, la criticità della situazione, infatti, non è dovuta solo alla carenza di personale: "Il problema è più ampio – spiega il sindacalista –: si è creata una situazione molto preoccupante sul piano gestionale e organizzativo. I soci pubblici di Start, cioè Comune e Regione, una volta nominati i membri del consiglio di amministrazione, si sono disinteressati alla gestione dell’azienda e hanno lasciato che si formassero all’interno della direzione aziendale delle nicchie di potere. Inoltre, la direzione ha creato un clima che non consente di avere relazioni sindacali normali: i dirigenti sono inconcludenti, nessuno decide niente, siamo in una perenne fase di incertezza".

La Prefettura di Ravenna ha convocato per oggi le parti e i rappresentanti del Comune. "Faccio notare che a Forlì questo non è accaduto – chiosa il sindacalista –. All’incontro diremo che, a questo punto, è necessario fermarci tutti per capire cosa dobbiamo fare di questa azienda. Gli enti proprietari devono dare un indirizzo e capire che ci vuole una gestione diversa".

Non hanno partecipato alla mobilitazione le organizzazioni di categoria della Cisl e della Cgil: "Siamo consapevoli della crisi salariale che riguarda tutto il Paese e nel mese di maggio sono previste tre mobilitazioni nazionali sul tema – spiega in un comunicato il delegato sindacale della Filt-Cgil –. Ma non pensiamo che questo sciopero risolva il problema. Inoltre, stiamo trattando e la prossima settimana ci sarà un incontro con l’azienda per tentare di chiudere gli accordi sui nuovi assunti".

Paola Mauti