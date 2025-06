Start, novità estive verso la rivoluzione digitale

Il servizio estivo di Start Romagna, con le nuove frequenze che andranno in vigore da sabato e fino al 14 settembre (consultabile sul sito di Start), sarà accompagnato da due innovazioni per facilitare l’utilizzo del bus. "Si tratta dei servizi Chat&Go e Start In Time – dice Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna – un passo importante nella rivoluzione digitale che sta accompagnando il trasporto pubblico locale".

Oltre all’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento riservata agli studenti under 26 che al costo di 50 euro consente di viaggiare su tutti i bus dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini dal 7 giugno al 31 agosto, già dai prossimi giorni Chat&Go consentirà l’acquisto di tutti i titoli di viaggio di corsa semplice tramite messaggio Whatsapp al 339 9951248, che avvierà una chat che condurrà all’acquisto del biglietto. Altra novità è Start In Time, un QR Code esposto presso ogni palina che restituirà informazioni in tempo reale sui prossimi transiti di autobus alla fermata in questione.