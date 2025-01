Start Romagna. Accordo coi sindacati, adeguati i salari

Il salario del personale assunto dal 1° gennaio 2012 (data in cui nacque l’azienda) è stato uno dei temi dell’incontro che si è svolto venerdì negli uffici di Start Romagna tra azienda e sindacati. Dopo mesi di trattativa, le parti hanno sottoscritto un accordo aziendale che, riportano i sindacati, "oltre ad omogeneizzare i salari tra personale proveniente dalle ex tre aziende romagnole (Tram, Atm e Avm) e il personale assunto dopo la data di inizio 2021, pone anche le basi per proiettare Start Romagna sul mercato del trasporto pubblico locale come soggetto finalmente appetibile e competitivo sul piano occupazionale".

Nel merito "viene introdotto un salario aziendale aggiuntivo di oltre 144 euro al mese con meccanismi di consolidamento in forma di retribuzione fissa a seconda dell’anzianità di servizio del personale. Si anticipa di due anni il riconoscimento del parametro professionale, in forma migliorativa e anticipatoria rispetto alle previsioni del contratto nazionale e si introduce una indennità polifunzionale pari a 5 euro giornalieri (oltre 100 euro al mese) per una ’massa salariale’ complessiva possibile di circa 3mila euro su base annua per lavoratori e lavoratrici di Start Romagna assunti dal 1° gennaio 2012".

"E’ un risultato importante e significativo – dichiarano Montorsi (Cgil), Scarano (Cisl) e Buzzoni (Cisal) – ,che porta salario ai lavoratori e consente di restituire dignità al personale dell’azienda romagnola assunto post 2012, che attualmente risultava privo di un accordo integrativo; nonché di chiudere una vertenza ormai ultradecennale".