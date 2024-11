Start Romagna, gli autobus non garantiti dalle ore 9 alle 13

In base all’ordinanza con cui il ministro Matteo Salvini, per quanto riguarda il settore dei trasporti pubblici, ha stabilito la riduzione a 4 ore dello sciopero generale di domani proclamato da Cgil e Uil, Start Romagna ha annunciato ieri che "il servizio pertanto non sarà garantito dalle 9 alle 13 nei bacini di Forlì-Cesena e Rimini e, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 9 alle 12 nel bacino di Ravenna (compreso il servizio traghetto)".

Alea Ambiente a sua volta informa che "a causa dello sciopero generale nazionale che interessa i lavoratori del comparto di igiene ambientale proclamato, per l’intera giornata di venerdì 29 novembre, da diverse organizzazioni sindacali", l’azienda "potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter garantire i servizi. La società si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potranno verificarsi nell’ambito dei servizi di igiene urbana".

L’Ausl Romagna informa poi che "a causa dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di domani e riguardante tutto il personale del Servizio sanitario nazionale, indetto dalle Associazioni sindacali Cgil, Uil, Usi 1912, Cub, Sgb, Sialcobs, Adl Cobas, Clap e Confederazione Cobas, saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa".

Hera infine ricorda che "potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla Multiutility, compresi call center e sportelli commerciali. Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali per i clienti saranno completamente disponibili lo sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e l’app My Hera".