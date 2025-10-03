Start-up che crescono. Bando per imprese in via di sviluppo

La Camera di commercio della Romagna lancia AccelerUP, una misura rivolta alle start-up che hanno superato la fase di incubazione, per fornire un supporto tangibile al loro sviluppo.

Cinque start-up potranno ricevere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 60mila euro e l’accesso al percorso di accelerazione ScaleUp realizzato dall’azienda speciale Cise, con l’obiettivo di favorire forme di collaborazione con le imprese ’mature’ del territorio.

"L’innovazione è una risorsa preziosa che va nutrita e messa nelle condizioni di trasformarsi da potenziale a realtà economica solida. Per questo, interveniamo con una misura forte e concreta – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Con AccelerUP non offriamo solo risorse economiche, ma un vero e proprio affiancamento strategico per trasformare iniziative brillanti in successo duraturo".

Il bando è destinato alle realtà imprenditoriali costituite dal 28 ottobre 2023, con sede ed operanti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, che dimostrino di avere già un prodotto o servizio sul mercato con clienti attivi o ricavi, o che siano in una fase di imminente lancio con un prodotto in fase finale di test. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale della Camera: https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/finanziamenti-1/bando-accelerup-anno-2025.

Gianni Bonali