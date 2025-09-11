Stasera 10 lettori gratis al Saffi. Riapertura con ‘Bolero’ di Fontaine

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, stasera dalle 20.30, si presenteranno alla cassa del cinema Saffi d’Essai Multisala di Forlì (viale dell’Appennino 480) con questa pagina.

S’inaugura fra l’altro proprio oggi la stagione 2025-26 del Saffi, che riparte con ‘Riunione di condominio’, commedia di produzione spagnola diretta da Santiago Requejo e interpretata da Raúl Fernandez de Pablo e Clara Lago, appena arrivata nelle sale. Nel cuore di Madrid, un tranquillo condominio si prepara alla solita, noiosa riunione di inquilini: all’ordine del giorno, il cambio dell’ascensore. Ma ciò che inizia come una discussione burocratica si trasforma presto in un acceso conflitto quando l’amministratore annuncia l’imminente arrivo di un nuovo affittuario: un uomo con problemi di salute mentale. Tra pregiudizi, paure e rancori mai sopiti, i vicini si dividono e le maschere della convivenza civile iniziano a cadere.

È una novità in sala anche ‘Bolero’, dramma biografico francese del 2024 diretto da Anne Fontaine con Raphael Personnaz, Doria Tillier e Jeanne Balibar. Nella Parigi del 1928, la coreografa Ida Rubinstein commissiona al compositore Maurice Ravel la realizzazione di un brano per un balletto, destinato a essere il fulcro della nuova stagione teatrale. Famoso ma in crisi creativa, Ravel attraversa un momento di blocco interiore che lo spinge a mettere in discussione il proprio linguaggio musicale. Riesce finalmente a trovare la sua ispirazione nella ripetizione ossessiva di un’idea musicale semplice, che lui definisce il suono delle origini. Sarà quello che darà vita al Boléro, la sua opera più celebre e al tempo stesso più controversa. Il suo processo creativo si intreccia con la vita di tre donne determinanti nella sua esistenza: oltre a Rubinstein, la mecenate Misia Sert e l’amica pianista Marguerite Long, figure centrali nel sostenerlo nei momenti di maggiore isolamento. Nonostante il supporto delle sue muse, Ravel combatte la sua perenne frustrazione, alimentata dalla sua ricerca di perfezione e dalla sensazione che il suo stile musicale, sofisticato e fuori dal tempo, non riesca a comunicare con il pubblico. Il Boléro, che si sviluppa attraverso la ripetizione crescente e l’intensificazione dei temi musicali, diventa il riflesso della sua vita: un ciclo che si ripete incessantemente, fino a raggiungere un culmine inevitabile.

Riprendono poi le rassegne del lunedì grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, che da metà settembre porterà al Saffi buona parte dell’opera di Werner Herzog, regista recentemente premiato al Festival di Venezia con il Leone d’oro alla Carriera. Tra i suoi film proiettati ecco i celebri ‘Nosferatu, il principe della notte’ (1979), ‘L’enigma di Kaspar Hauser’ (1974) e ‘Aguirre, furore di Dio’ (1972).