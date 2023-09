Stasera a Forlimpopoli il primo faccia a faccia tra Gasperini e Allegni

Il congresso del Pd forlivese, che entro questo mese dovrebbe portare a eleggere il nuovo segretario territoriale, entra nel vivo con la prima assemblea aperta a iscritti, simpatizzanti e amici, e che vedrà anche il primo confronto pubblico tra i due sfidanti: Alessandro Gasperini e Gessica Allegni. Questo primo incontro si terrà a Forlimpopoli, nella sala della torre dell’orologio in piazza Garibaldi questa sera a partire dalle 20.30. Il congresso si tiene a seguito delle dimissioni del segretario Daniele Valbonesi, anticipate rispetto alla naturale scadenza del mandato, per arrivare alla prossima tornata elettorale, che vedrà andare al voto per le amministrative ben 11 comuni del forlivese, con un direttivo e un segretario non in scadenza.

Alessandro Gasperini – 34enne ingegnere forlivese e coordinatore dei quartieri Pianta, Ospedaletto e Coriano – ha proposto la sua candidatura già a maggio. Iscritto da pochi anni al partito, non ha al momento ricoperto incarichi amministrativi nel territorio. Gessica Allegni, 41enne sindaca della sua Bertinoro, militante nel Partito Democratico da giovanissima, ne era uscita a seguito della scissione quando era segretario Matteo Renzi. È rientrata tra le file dei dem a inizio anno sostenendo la candidatura a segretario nazionale di Elly Schlein.

ma. bo.