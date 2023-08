Stasera al Mentore la britannica ‘Thames Youth Orchestra"

E’ in programma stasera alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia il concerto dei giovani musicisti della Thames Youth Orchestra che proporranno un repertorio di grandi classici, dallo swing degli anni ’30 alle hit contemporanee. Questa band ha suonato in club e palcoscenici di tutta Europa: fondata nel 2005, la formazione riunisce giovani musicisti di età compresa tra 11 e 18 anni provenienti da oltre venti scuole del South West London e un corpo docente che consiste in dieci musicisti professionisti. Dirige il maestro, compositore e musicista Simon Ferris. Ingresso gratuito.