Stasera al teatro Verdi incontro scientifico sul tema ’Micro e nanoplastiche nell’ambiente’

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri ‘La ricerca scientifica raccontata da chi la fa’ oggi al Teatro Verdi di Forlimpopoli. Alle ore 21 la ricercatrice Irene Coralli, laureata in Scienze Ambientali e in Analisi e Gestione dell’Ambiente all’Università di Bologna, parlerà di ‘Micro e nanoplastiche nell’ambiente, una delle grandi emergenze ambientali del nostro tempo’. A dialogare con lei sarà Francesco Marino di Minerva. Introduce Mariangela Ravaioli. L’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale Youtube dell’associazione Nuova Civiltà Delle Macchine. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Per informazioni: 335.6372677 o info@noidiminerva.it.