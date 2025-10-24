Stasera all’Astoria 10 lettori gratis. Arriva ‘Bugonia’ con Emma Stone

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno, stasera, questa pagina alla cassa della multisala Astoria di Forlì dalle ore 18.

In sala arriva Bugonia. Il nuovo film da Yorgos Lanthimos segue due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che decidono di rapire una potente donna d’affari (Emma Stone), che credono essere un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. Convinti della sua natura extraterrestre, la catturano e sottopongono a un interrogatorio. La situazione si complica ulteriormente quando la ragazza del giovane rapitore, la presunta aliena e un investigatore privato coinvolto nella vicenda si trovano intrappolati in una battaglia mentale ad alta tensione.

Nuovo arrivo anche La vita va così, di Riccardo Milani. Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dov’è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso. Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra. Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla tradizione. Il film è ispirato a una storia vera, che ha avuto risonanza anche a livello internazionale. Nel cast: Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Aldo.

Resta invece Per te, di Alessandro Aronadio. Mattia (Javier Francesco Leoni) è un bambino che a soli 11 anni ha dovuto affrontare una realtà molto diversa da quella dei suoi coetanei: il padre Paolo (Edoardo Leo), poco più che quarantenne, ha iniziato lentamente a perdere frammenti della propria memoria a causa di una malattia neuro-degenerativa. Nonostante la sua vulnerabilità e l’incertezza riguardo al futuro, Mattia sceglie comunque di rimanere vicino a ciò che davvero conta nella sua vita, l’amore per la sua famiglia.

Rimane anche After the Hunt - Dopo la Caccia. Il film diretto da Luca Guadagnino segue una professoressa di filosofia, Alma Olsson (Julia Roberts), che si trova a un bivio sia personale che professionale, mentre lotta per ottenere la cattedra che sente di meritare. La sua routine viene stravolta quando Maggie Price (Ayo Edebiri), una studentessa brillante e ambiziosa, denuncia uno dei docenti del dipartimento, il carismatico e controverso prof Henrik Gibson (Andrew Garfield), per comportamento inappropriato...

Ancora in sala infine Tre ciotole, diretto da Isabel Coixet, ispirato all’omonimo romanzo di Michela Murgia. Marta e Antonio (Alba Rohrwacher ed Elio Germano), dopo quello che sembrava un banale litigio, si lasciano. Ciascuno dei due reagisce alla separazione in modo diverso, ma quando Marta scopre che la sua assenza di appetito ha a che fare non con la fine della relazione, ma con un problema di salute, tutto cambia.